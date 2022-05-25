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Мусорные операторы попросили у властей десятки миллиардов рублей из-за санкций

Мусорные операторы потеряли 50 миллиардов рублей из-за санкций

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские мусорные операторы оценили потери из-за последствий введения санкций в 50 миллиардов рублей. Чтобы избежать сбоев в работе, они попросили у властей данную сумму в виде субсидий и льготных кредитов, сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Одной из причин роста расходов региональных операторов стало подорожание техники, ее ремонта и комплектующих. Ряд крупных производителей мусоровозов прекратил поставки и обслуживание российских машин. Компании также пострадали из-за подорожавших кредитов и роста числа граждан, не оплачивающих вывоз отходов. В «Чистой стране» считают, что это приведет к дефициту оборотных средств у операторов.

В компании «ЭкоЛайн», которая занимается вывозом мусора в Москве и Подмосковье, подтвердили возникновение сложностей с доставкой запчастей для импортной техники. Отмечается, что стоимость деталей выросла на 15-40 процентов. С такой же проблемой столкнулись и другие организации, где цены на комплектующие повысились на 20-50 процентов. Наиболее остро последствия санкций ощутили в компании «Чистый город» — цены на запчасти используемой там техники поднялись на 80 процентов.

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Согласно подсчетам «Чистого города», снижение собираемости платежей в 2022 году может оказаться сильнее, чем в 2020-м, когда было оплачено 85 процентов счетов. Руководитель Полина Вергун прогнозирует, что к концу года неплатежи составят 50 процентов. Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев уточнил, что в первом квартале 2022-го было собрано 83 процента платежей, однако часть граждан может оплатить вывоз мусора позже. В «Чистой стране» согласны, что собираемость платежей ухудшится — из-за моратория на банкротство бизнеса операторам будет сложнее взыскивать задолженности с юридических лиц.

Ранее в мае Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что россияне стали реже оплачивать коммунальные услуги. Количество задолжавших физических и юридических лиц в 2022 году увеличилось на 15 процентов, по итогам первого квартала число неплательщиков выросло до 4,6 миллиона человек.

Александра Качан
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