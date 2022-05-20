Россияне стали реже платить за коммунальные услуги

ФССП: количество неплательщиков коммунальных услуг в России выросло на 15 процентов

Россияне стали значительно реже оплачивать коммунальные услуги — количество задолжавших физических и юридических лиц увеличилось на 15 процентов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) изданию «Известия».

К концу первого квартала 2022 года число неплательщиков выросло до 4,6 миллиона человек, а в 2021 году среди должников числились четыре миллиона граждан. Эксперты считают причинами такой динамики падение доходов россиян, увеличение объема потребления ресурсов во время пандемии и рост тарифов.

Вместе с этим управляющие компании стали чаще подавать на неплательщиков в суд. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин полагает, что это связано с пессимистичными прогнозами на будущее. «Решили, что лучше сейчас обратиться за взысканием, пока не стало еще труднее», — заявил он.

Малоимущие граждане имеют право на отсрочку платежей, но многие не пользуются мерой поддержки, так как не знают о ней. Долги до 500 тысяч рублей рассматриваются судом без отзыва ответчика, однако можно настоять на более тщательном разбирательстве и получить возможность выиграть дело или продлить рассрочку в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

По мнению главы комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галины Хованской, во втором квартале количество должников за коммунальные услуги не уменьшится. Напротив, ситуация может усугубиться из-за западных санкций.

В феврале житель Петропавловска-Камчатского лишился квартиры из-за долгов по коммунальным платежам. Судебные приставы арестовали счета и отобрали жилье мужчины. Сумма его задолженности за пользование электричеством составила 850 тысяч рублей.