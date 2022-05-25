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Обвиненному в изнасиловании школьницы екатеринбургскому онкологу отменили арест

Обвиненного в изнасиловании школьницы онколога выпустили из-под ареста в Екатеринбурге

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Обвиненному в изнасиловании школьницы екатеринбургскому онкологу отменили арест — теперь в рамках меры пресечения он лишь не может общаться без согласия следователя, прокурора, суда с фигурантами дела. Об этом сообщает KP.ru.

По данным издания, заведующего отделением паллиативной помощи Свердловского областного онкологического диспансера Ивана Собачева выпустили из изолятора, где он находился с конца марта, с момента задержания. Вместе с ним в статусе обвиняемых по делу проходят генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов и Оксана Гортинская. Адвокат Алексей Кочнев связывает это с тем, что доказательств вины его подзащитного нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали генерал-майора в отставке и врача по подозрению в групповом изнасиловании школьницы. В квартире, где, предположительно, и было совершено преступление, были найдены алкоголь и наркотики.

Позже в ходе следствия генерал-майору в отставке Рамилю Гилязову вменили еще две статьи Уголовного кодекса: «Склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических средств» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

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Леонид Микуляк
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