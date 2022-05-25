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Стало известно о желании россиян отправиться за границу ради шопинга

Space Travel: спрос на событийный туризм среди россиян вырос на 50 процентов

Фото: Anna Dziubinska / Unsplash

С конца 2021 года наблюдается рост интереса среди россиян к событийному туризму на 50 процентов. Об этом стало известно из заявления туроператора Space Travel, передает «Интерфакс».

По словам представителей компании, все больше путешественников планируют отправиться за границу с целью посещения крупных мероприятий: гастрономических фестивалей, музыкальных концертов и выставок. Наиболее желанными направлениями стали ОАЭ, Мальдивы, Турция и Саудовская Аравия.

Также эксперты отметили увеличение продаж шопинг-туров за рубеж — пик спроса может быть достигнут в конце лета. Как пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, прежде всего это связано с западными санкциями.

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Он уточнил, что в такие поездки едут путешественники, которые теперь не могут приобрести товары премиального сегмента в России — например, дорогостоящие автомобили.

Мурадян добавил, что сейчас Space Travel предлагает туры в ОАЭ с посещением летнего фестиваля шопинга и скидок Dubai Summer Surprises, который пройдет с 30 июня по 3 сентября. Комбинированная путевка включает трансфер, проживание в отеле, выезд на шопинг и экскурсии.

Ранее в мае специалисты туроператора АЛЕАН спрогнозировали высокий спрос на туры в Минск и другие города Белоруссии ради шопинга в магазинах мировых брендов, которые недавно ушли из России.

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Мария Гейн
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