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Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в санаториях Белоруссии

Тур в санаторий Белоруссии в мае с питанием полный пансион обойдется от 22,3 тысячи рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Недельный отдых в санаториях Белоруссии в мае обойдется в 22,3 тысячи рублей для двоих туристов. Оптимальную стоимость туров в соседнюю страну и их преимущества назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператор «Дельфин» предлагает недельный тур в белорусском санатории в мае с питанием полный пансион на двоих от 22,3 тысячи рублей. У компании «Мультитур» есть вариант отдыха в санатории «Радуга» с пятиразовым питанием с 1 по 9 мая от 38 тысяч рублей. Трехдневные путешествия обойдутся от 36,2 до 41,4 тысячи рублей.

Помимо широкого выбора экскурсионных и санаторных туров, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин выделил среди преимуществ Белоруссии безвизовый режим, разнообразие удобной перевозки и туристических услуг, а также возможность приема карт «Мир».

Эксперты туроператора АЛЕАН предсказали не только высокий спрос на загородный отдых в Белоруссии, но также и рост интереса к турам в Минск и другие города республики ради шопинга в магазинах мировых брендов, которые недавно ушли из России.

Ранее в марте в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили об ажиотажном спросе на отдых в санаториях среди россиян весной 2022 года. Отмечалось, что во многих объектах размещения не осталось свободных мест вплоть до второй половины мая и июня.

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Дарья Рыбак
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