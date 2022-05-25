Nike решил уйти из России

«Ведомости»: американский Nike решил уйти с российского рынка

Американский производитель обуви и одежды Nike решил уйти с российского рынка. Об этом пишут «Ведомости».

Представитель компании сообщил изданию, что в связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения в российскими партнерами. При этом компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Также выяснилось, что компания не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Эксперт Марина Малахатько рассказала изданию, что непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

Президент IRG Тихон Смыков разослал сотрудникам письмо, из которого следует, что Nike не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию, и по мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть магазины под этим брендом.

Франчайзинговые соглашения Nike с российскими фирмами истекают 26 мая.

18 мая «Известия» выяснили, что немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas приготовилась к возвращению в Россию. Бренд почти решил логистические проблемы и зарезервировал в Турции склады, с которых будут осуществляться поставки в Россию. При этом компании необходимо выбрать, каким именно образом она может возобновить работу: сменить название магазинов или позволить приобрести компанию местным или иностранным предпринимателям.

16 мая сообщалось, что турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok. Близкий к FLO источник подтвердил, что сделка уже закрыта. Турецкой компании досталось более 100 точек продаж Reebok. Сумма более 100 магазинов бренда оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. При этом гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров допустил, что Reebok продал свой бизнес в стране не более чем за 500 миллионов рублей.

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