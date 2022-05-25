Врач оценил вероятность распространения оспы обезьян в России

Врач Продеус заявил, что вероятность распространения оспы обезьян в России очень мала

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус оценил вероятность распространения оспы обезьян в России. Соответствующий пост появился в среду, 25 мая, в его блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Иммунолог рассказал, что оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами натуральной оспы. По словам Продеуса, в некоторых случаях эта болезнь может проходить с осложнениями — бронхопневмонией, сепсисом, энцефалитом или инфекцией роговицы. «Летальность (оспы обезьян — прим. «Ленты.ру») составляет 3-6 процентов, но может достигать 11 процентов (особенно среди детей младшего возраста)», — предупредил он.

Защититься от оспы обезьян поможет вакцина против натуральной оспы, уточнил Продеус. Он также заявил, что вероятность проникновения этого вируса в Россию низкая. «На территории РФ не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян, и вероятность распространения очень мала», — подчеркнул специалист.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли симптомы оспы обезьяны. Среди основных признаков, указывающих на это заболевание, они назвали повышенную температуру, недомогание и сыпь.

По данным ВОЗ, в мире оспа обезьян была подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Испании, Португалии и Великобритании.