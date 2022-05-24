Малышева раскрыла симптомы оспы обезьяны

Елена Малышева назвала температуру, недомогание и сыпь признаками оспы обезьяны

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли симптомы оспы обезьяны. Специалисты назвали температуру, недомогание и сыпь признаками этого заболевания. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам врачей, оспа обезьян на начальных стадиях проявляется как любая вирусная инфекция. «Температура, общее недомогание, появляется сыпь — оспенные пузырьки, наполненные жидкостью», — перечислил Гандельман симптомы заболевания.

«Оспенная сыпь превращается в папулы, эти папулы нагнаиваются, это тяжелейшее внешнепротекающее заболевание», — отметила Малышева. В случае осложнений повреждается нервная система, и человек умирает, добавил Гандельман. При этом специалист уточнил, что сегодня заболевание протекает в более легкой форме, чем раньше. «Пока смертельных случаев не зарегистрировано», — заключил ведущий.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание выявили у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

По состоянию на 23 мая врачи в Великобритании выявили 36 случаев заражения британцев оспой обезьян. 85 подтвержденных случаев было выявлено в восьми странах Европейского союза: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

Оспа обезьяны — редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях болезнь приводит к летальному исходу.