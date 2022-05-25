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В Роспотребнадзоре заявили о невозможности оспы обезьян в России

Эксперт Роспотребнадзора Малеев заявил о невозможности оспы обезьян в России

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Эпидемия оспы обезьян невозможна в России, так как страна обладает качественной тест-системой, заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Его мнение приводит ТАСС.

Кроме того, в России есть некоторый процент привитых от оспы людей, отметил эксперт Роспотребнадзора. По мнению Малеева, хорошая тест-система является одним из ключевых пунктов в борьбе с новым заболеванием.

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Анна Щербакова
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