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Попова не увидела оснований для паники из-за оспы обезьян

Попова заявила, что в России нет оснований для паники из-за оспы обезьян
Анна Попова

Анна Попова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В России нет оснований для паники из-за оспы обезьян, случаев заражения в стране не выявлено. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Главный санитарный врач сообщила, что для предотвращения распространения инфекции стоит защищать кожные покровы и носить маски. При этом сегодня в подобных мерах нет необходимости, подчеркнула Попова.

По ее словам, заразиться оспой можно контактным путем. У одной части пациентов много высыпаний, у другой — незначительное количество, рассказала Попова. «А вместе с тем, содержание "пузырька" на коже — заразное», — подчеркнула глава службы.

23 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России имеется значительная иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы. В службе добавили, что инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире оспа обезьян подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев зарегистрировано в Испании, Португалии и Великобритании.

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Анастасия Шейкина
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