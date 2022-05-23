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Роспотребнадзор сообщил об иммунитете россиян к оспе обезьян

Роспотребнадзор сообщил о наличии иммунной прослойки в России к оспе обезьян

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России имеется значительная иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения заболевания при заражении оспой обезьян, так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.

«Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Николай Никитин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что самым действенным способом защиты от оспы обезьян будет усиление санитарного контроля для тех, кто прибывает из Центральной Африки.

По его мнению, маски, соблюдение социальной дистанции и антисептики не играют важной роли в предотвращении распространения этой инфекции.

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Никита Абрамов
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