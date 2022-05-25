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Врачи назвали главные симптомы оспы обезьян

Врачи назвали основными симптомами оспы обезьян высыпания и увеличение лимфоузлов

Фото: Polina Tankilevitch / Pexels

Оспу обезьян трудно определить на ранних этапах, но у болезни есть главные симптомы, которые проявляются через несколько дней после инфицирования. Их назвали вирусолог Анатолий Альтштейн и инфекционист Елена Малинникова, сообщает НСН.

«Когда высыпания на коже начинаются, сразу становится ясно, что это оспа. Сейчас, когда люди будут приезжать из африканских стран, любое повышение температуры будет вызывать тревогу. А окончательный клинический диагноз можно поставить, когда появится сыпь», — сказал профессор центра Гамалеи Альтштейн.

По словам профессора Малинниковой, для оспы обезьян характерны лихорадка, сильная головная боль и боль в мышцах. Помимо этого, симптомами болезни можно считать увеличение лимфоузлов, добавила врач.

Она подчеркнула, что, если человек чувствует увеличение лимфоузлов в подчелюстной, подмышечной или паховой области, но у него нет сыпи, ему все равно стоит обратиться к врачу.

Во вторник, 24 мая, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что в России нет оснований для паники из-за оспы обезьян, случаев заражения в стране не выявлено. По словам главы Роспотребнадзора, для предотвращения распространения инфекции стоит защищать кожные покровы и носить маски, при этом сегодня в подобных мерах нет необходимости.

По последним данным ВОЗ, в мире оспа обезьян подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Испании, Португалии и Великобритании. Вирусолог Георгий Викулов заявил, что, несмотря на новые случаи заболевания, в России массовая прививочная кампания от оспы из-за выявления случаев заражения в других странах нецелесообразна.

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Анастасия Шейкина
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