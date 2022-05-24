Вирусолог оценил необходимость массовой вакцинации от оспы

Вирусолог Викулов заявил, что массовая вакцинация от оспы нецелесообразна

Массовая прививочная кампания от оспы из-за выявления случаев заражения в других странах нецелесообразна. Об этом, оценивая необходимость вакцинации, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, его цитирует «Говорит Москва».

«Пока что это нецелесообразно в широком смысле. Вакцинация возможна для групп высокого риска среди медицинских работников. Для широкого круга людей вакцинация пока не одобрена в нашей стране. С 1982 года вакцинация была приостановлена в СССР в связи с тем, что Всемирная ассамблея здравоохранения и ВОЗ объявили о локализации, то есть прекращении заболевания натуральной оспой как такового», — сказал Викулов.

При этом, по утверждению специалиста, вирус не искоренен на планете — он имеется в секретных лабораториях США и России. Вирусолог добавил, что от оспы обезьян эффективна вакцинация против натуральной оспы. Она формирует перекрестный иммунитет, рассказал специалист.

По его словам, в мире в ближайшее время пройдут выборочные исследования. Вирусолог, сравнивая оспу и коронавирус, заявил, что иммунитет от оспы обезьян вырабатывается, в отличие от COVID-19, на долгий период. В связи с этим привитые от оспы россияне являются защищенными на долгое время, подчеркнул он.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире оспа обезьян подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов под подозрением. Больше всего случаев зарегистрировано в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

23 мая в Роспотребнадзоре заявили, что в России имеется значительная иммунная прослойка к оспе обезьян, которая появилась во время вакцинации от натуральной оспы. В службе добавили, что случаев заражения в России не выявили, подчеркнув, что инфекция передается от человека человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.