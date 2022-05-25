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Госдума досрочно лишила Рашкина полномочий депутата

Депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишения Валерия Рашкина полномочий
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Коммуниста Валерия Рашкина досрочно лишили полномочий депутата Госдумы. Такое решение приняли парламентарии по итогам голосования на пленарном заседании. Трансляция велась на странице парламента во «ВКонтакте».

За лишение Рашкина мандата проголосовали 337 человек, против — 58, воздержались 14 депутатов.

Полномочия депутата были прекращены по итогам судебного решения по делу о незаконной охоте. Рашкин отрицал свою причастность к ней и заявлял, что тушу лося он нашел, но позже признался в содеянном и пообещал купить для Саратовской области другого лося.

22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно. Выйдя из суда, он сравнил себя с Иисусом Христом. Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте. Приговор вступил в законную силу.

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Валерий Розенберг
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