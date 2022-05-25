Популярная стендаперша рассказала о звонке от Малышевой

Стендаперша Краснова рассказала, что ей позвонила Малышева с просьбой написать песню

Популярная российская стендаперша и блогерша Наталья Краснова рассказала, что однажды ей позвонила врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева и попросила написать песню. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

«Мне звонила Лена Малышева, надо было написать песню на какое-то ее мероприятие веселое, где там яички в костюме ануса. И она меня спрашивала, сколько это стоит. (...) Она мне дала ТЗ (техническое задание — прим. "Ленты.ру"), я написала [песню], и она мне больше не позвонила никогда», — вспомнила Краснова.

На вопрос интервьюера, была ли эта песня танцующей матки для «Жить здорово!», стендаперша ответила отрицательно. Она призналась, что уже не помнит, о чем именно была песня. По словам Красновой, Малышевой не понравилась ее работа. «Я что-то написала благородное, я клянусь, и это, наверное, ее возмутило, и она сказала: "Фу, блин, какая безнравственность, ничего святого нет у людей". Жить здорово, короче», — пошутила она.

Выпуск программы «Жить здорово!» с танцующей маткой был показан в эфире Первого канала 13 февраля 2019 года. В студии актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки, спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. После этого выпуск раскритиковали многие зрители. В ответ Малышева заявила, что в своей программе занимается развлекательным просвещением и не видит ничего предосудительного в использовании таких костюмов.