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Путин дал поручение по поводу участников спецоперации в Донбассе

Президент Путин поручил регионам поддержать семьи участников спецоперации в Донбассе

Фото: РИА Новости

Главам всех регионов следует поддерживать членов семей участников спецоперации. С таким поручением выступил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что поддержку семьям военных регионам стоит оказывать вне зависимости от уже полученной ими государственной помощи.

«Хочу выразить надежду, что вне зависимости от мер, которые предпринимает государство, и на региональном уровне вы будете окружать семьи наших ребят вниманием, заботой, и сделаете все для того, чтобы их поддержать», — заявил глава государства.

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Ранее президент навестил в одном из московских военных госпиталей солдат, которые были ранены в ходе спецоперации.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

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Валерий Розенберг
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