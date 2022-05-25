Путин навестил раненных на Украине солдат

Путин навестил в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин навестил в одном из московских военных госпиталей солдат, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине, передает РИА Новости в среду, 25 мая.

Вместе с главой государства в госпиталь к раненым солдатам прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Путин лично поблагодарил одного из участников спецоперации на Украине и пожал ему руку.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал визит президента России в московский военный госпиталь. Он подчеркнул, что Путин держит под личным контролем тему условий, которые обеспечиваются для солдат, получивших ранения во время спецоперации на Украине.

Согласно данным Минобороны России, которые были опубликованы 25 марта, в ходе спецоперации 3825 российских военнослужащих получили ранения, погиб 1351 человек.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ее начале объявил президент Владимир Путин. 24 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию, несмотря на давление и поддержку Киева странами Запада.