Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин навестил раненных на Украине солдат

Путин навестил в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Президент России Владимир Путин навестил в одном из московских военных госпиталей солдат, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине, передает РИА Новости в среду, 25 мая.

Вместе с главой государства в госпиталь к раненым солдатам прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Путин лично поблагодарил одного из участников спецоперации на Украине и пожал ему руку.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал визит президента России в московский военный госпиталь. Он подчеркнул, что Путин держит под личным контролем тему условий, которые обеспечиваются для солдат, получивших ранения во время спецоперации на Украине.

Согласно данным Минобороны России, которые были опубликованы 25 марта, в ходе спецоперации 3825 российских военнослужащих получили ранения, погиб 1351 человек.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ее начале объявил президент Владимир Путин. 24 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию, несмотря на давление и поддержку Киева странами Запада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива
В России появился новый китайский кроссовер с турбомотором
Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом
Задержан глава финансовой пирамиды
Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
МИД России назвал свои цели в отношениях с Азербайджаном и Арменией
Блогерша самостоятельно осветлила волосы и облысела
Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Российские туристы раскрыли сумму трат на отпуск в 2022 году
Лариса Гузеева подала в суд на мебельную фирму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.