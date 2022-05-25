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Путин посетит госпиталь с ранеными в ходе спецоперации российскими военными

Песков заявил, что Путин посетит раненых в ходе спецоперации военных в госпитале в Москве

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин посетит в одном из госпиталей Москвы российских бойцов, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Путин пообщается с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России. Песков заметил, «раньше так бывало неоднократно».

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Анастасия Шейкина
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