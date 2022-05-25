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Путин описал нового главу МЧС России двумя словами

Путин представил нового главу МЧС Куренкова и описал его фразой «не карьерист, а служака»

Президент России Владимир Путин лично представил нового главу МЧС Александра Куренкова во время посещения штаб-квартиры ведомства в среду, 25 мая. Об этом пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

«Не карьерист в плохом смысле слова, а служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет погружаться, умеет выстроить отношения в коллективе», — описал глава государства нового министра.

Путин также поблагодарил за работу временно исполнявшего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна и выразил надежду на то, что руководящий состав ведомства поможет новому министру войти в курс дела.

Указ о назначении Куренкова был подписан ранее 25 мая. На этом посту он заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре 2021 года во время учений в Норильске.

Ранее стало известно, что глава государства уволил заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича.

Евгения Куликова
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