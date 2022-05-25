Украинский режиссер высказался против бойкота российских деятелей культуры

Украинский режиссер призвал остановить бойкот российских деятелей культуры

57-летний украинский режиссер Сергей Лозница выступил против бойкотирования российских деятелей культуры. Свое мнение он высказал в интервью, сообщает РИА Новости.

Кинодеятель призвал не делить людей на плохих и хороших, назвав такие действия гротескными. Помимо этого, он высказался по поводу ненависти к российскому народу, заявив о том, что это «бесчеловечные» поступки.

«Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам», — подчеркнул Лозница. Сообщается, что после начала специальной военной операции на Украине режиссер вступил в конфликты со многими своими соотечественниками из-за своего мнения насчет бойкотирования российских граждан, в том числе деятелей культуры.

Ранее Сергей Лозница уже выступал в защиту русской культуры на Каннском кинофестивале, призывая не связывать политику с работами русских авторов. По его мнению, творческие единицы должны предпринять усилия, «чтобы противостоять варварству». Он обратился к гостям и участникам смотра с просьбой сохранять здравый смысл и защищать культуру.