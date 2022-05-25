Разработана первая в мире тест-система для выявления оспы обезьян

Швейцарская компания Roche разработала три вида тест-систем для выявления оспы обезьян

Швейцарский фармацевтический концерн Roche совместно со своей дочерней компанией TIB Molbiol разработал сразу три вида тест-систем для выявления обезьяньей оспы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Модульные наборы получили название LightMix. Они позволяют оценить распространение вируса и могут помочь отследить «потенциальное воздействие терапии, вакцин и мероприятий в области общественного здравоохранения», говорится в документе.

Отмечается, что одна из тест-систем обнаруживает ортопоксвирусы, к которым относится оспа обезьян, вторая — только вирус оспы обезьян, третья — все указанные вирусы одновременно.

По данным ВОЗ, в мире оспа обезьян была подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Испании, Португалии и Великобритании.

При этом, в Роспотребнадзоре исключили появление оспы обезьян в России. По словам советника директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, эпидемия в РФ невозможна, поскольку в стране есть некоторый процент привитых от оспы людей.