В российском городе на территории православного храма открыли шашлычную

В Калуге открыли шашлычную под названием «По Пути» на территории православного храма

В Калуге открыли шашлычную под названием «По Пути» на территории православного храма. Об этом сообщает издание «Подъем».

Жители российского города возмутились появлением такого заведения. Многих озадачило название кафе: прихожане интересовались, не идет ли речь о «пути в мир иной».

В свою очередь представитель церкви Жен-Мироносиц объяснил, что на открытие шашлычной они дали согласие из-за финансовых проблем. По его словам, владельцы бизнеса готовы сменить необычное название.

«Там шашлык, шаурму делают. Пока только открылось, продавец нашей веры будет. Сделано это именно для того, чтобы храм мог хоть каким-то образом концы с концами сводить, только для этого», — отметил представитель храма.

Ранее в Обнинске школьницу-мусульманку отказались пускать в православный монастырь на экскурсию.

Уточнялось, что классный руководитель отправил 13-летней мусульманке сообщение, в котором говорилось, что администрация города якобы запретила ей посещение мужского монастыря. Областная прокуратура организовала проверку.