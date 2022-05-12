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Школьницу-мусульманку отказались пускать на экскурсию в православный монастырь

В Обнинске школьницу-мусульманку не пустили в православный монастырь на экскурсию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В городе Обнинск в Калужской области школьницу-мусульманку не пустили на экскурсию в православный монастырь. Об этом заявила председатель Калужского отделения Федерации мигрантов Татьяна Котляр, сообщает Rеgnum.

По ее словам, классный руководитель отправил 13-летней мусульманке сообщение, в котором говорилось, что администрация города якобы запретила ей посещение мужского монастыря.

«Может, и историю России незачем изучать детям мусульман? Ребенку, выросшему в России и изучающему историю России, может быть интересна и полезная такая экскурсия», — сказала Котляр.

Она возмутилась бестактностью педагога. Учитель указала ребенку на то, что она изгой среди русских, считает Котляр, В региональном министерстве образования сообщили об урегулировании ситуации — школьница посетит монастырь 16 мая, заверили в ведомстве.

«К сожалению, такая ситуация произошла в одной из обнинских школ в связи с тем, что педагог неверно изложил информацию родителям ученика. Директор школы урегулировал ситуацию с родителями», — сказали в министерстве.

Из данных, опубликованных на сайте областной прокуратуры следует, что ведомство начало проверку.

Ранее россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе Ижевска. Администратор и управляющая заведением заявили, что столик занят, хотя за ним никто не сидел.

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Анастасия Шейкина
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