Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве сообщили о дефиците соли

В киевских гипермаркетах сообщают о дефиците соли

Фото: pixabay

На прилавках киевских гипермаркетов нет соли. О дефиците продукта сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Как сообщают продавцы, в магазинах раскупили даже дорогую гималайскую соль стоимостью 95 гривен (3,22 доллара). По словам сотрудницы гипермаркета «Ашан», пока неизвестно, когда продукт вернется на прилавки гипермаркетов.

24 мая стало известно, что предприятие «Артемсоль», расположенное в Донецкой области, полностью прекратило работу из-за боевых действий. В компании сообщили, что из-за обстрелов было частично разрушено административное здание, пострадали рудники и материальный склад. По той же причине не работает железная дорога, по которой из «Артемсоли» вывозился товар.

По мнению экономиста Андрея Мовчана, Украина находится в более выигрышной ситуации в вопросе продовольствия, чем беднейшие страны, пострадавшие от мирового кризиса. Он считает, что поставок, которые получает страна, может хватить как минимум на год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предложения Италии по Украине оторванными от реальности
Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за неуважение к Лаврову
Борис Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии
В Киеве сообщили о дефиците соли
Иран использовал документы ООН для сокрытия разработок ядерного оружия
НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии в 1999-м
В Риге снесут «прославляющий советский режим» памятник
Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет
Российский вратарь толкнул болл-боя во время матча
Адель появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.