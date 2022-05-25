В Киеве сообщили о дефиците соли

В киевских гипермаркетах сообщают о дефиците соли

На прилавках киевских гипермаркетов нет соли. О дефиците продукта сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Как сообщают продавцы, в магазинах раскупили даже дорогую гималайскую соль стоимостью 95 гривен (3,22 доллара). По словам сотрудницы гипермаркета «Ашан», пока неизвестно, когда продукт вернется на прилавки гипермаркетов.

24 мая стало известно, что предприятие «Артемсоль», расположенное в Донецкой области, полностью прекратило работу из-за боевых действий. В компании сообщили, что из-за обстрелов было частично разрушено административное здание, пострадали рудники и материальный склад. По той же причине не работает железная дорога, по которой из «Артемсоли» вывозился товар.

По мнению экономиста Андрея Мовчана, Украина находится в более выигрышной ситуации в вопросе продовольствия, чем беднейшие страны, пострадавшие от мирового кризиса. Он считает, что поставок, которые получает страна, может хватить как минимум на год.

