ЦБ проведет внеплановое заседание по ставке 26 мая

Банк России анонсировал проведение внепланового заседания совета директоров по ключевой ставке, оно состоится 26 мая. Об этом сказано на сайте ЦБ.

После начала спецоперации на Украине ЦБ резко повысил ставку — с 9,5 процента до 20 процентов. Решение объяснили девальвационными и инфляционными рисками. Показатель сохранялся на этом уровне до 8 апреля, когда регулятор понизил его до 17 процентов. 29 апреля снижение повторилось — ставку снизили до 14 процентов годовых.

Зампред Центробанка России Алексей Заботкин допустил снижение ключевой ставки до конца этого года. По его словам, на фоне существенного замедления роста инфляции банк видит пространство для сокращения показателя.

В дальнейшем регулятор намерен руководствоваться оценкой рисков «со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков», а также будет учитывать динамику инфляции.