64-летняя Шэрон Стоун восхитила фанатов платьем с декольте в фестивале в Каннах

Актриса Шэрон Стоун посетила Каннский фестиваль в откровенном платье Dolce & Gabbana

Американская актриса Шэрон Стоун появилась на публике в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

64-летняя знаменитость посетила красную ковровую дорожку 75-го Каннского кинофестиваля в платье итальянского бренда Dolce&Gabbana изумрудного цвета. Наряд с анималистичным принтом украшен пайетками и камнями, а также оформлен глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках в тон одежды.

Читатели издания восхитились внешним видом Стоун в комментариях под размещенными снимками. «Шерон прекрасно подходит ярко-красная помада», «Выглядит гораздо лучше Мадонны, хотя они одного возраста», «Самая лучшая Шерон», «Как же я люблю эту женщину», «Просто роскошная», «Шикарная женщина», — высказывались пользователи сети.

Ранее российская модель появилась на Каннском фестивале в прозрачном платье. Манекенщица Саша Лусс появилась на показе фильма «Топ Ган: Мэверик», который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов во Франции в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Знаменитость выбрала для выхода в свет платье-сетку, поверх которого надела белый удлиненный пиджак, оставив его расстегнутым.