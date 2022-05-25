Додон призвал соратников свергнуть власть в Молдавии

Задержанный экс-президент Молдавии Додон призвал соратников в Соцпартии свергнуть власть

Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал соратников по Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти. Об этом говорится в послании в его Telegram-канале, переданном через адвокатов.

По его словам, граждане возмущены цепными кризисами и готовы массово выйти на улицы, чтобы потребовать прекратить эти «ненормальные времена». Политик выразил уверенность, что его соратники из оппозиции сумеют «поставить на место и устранить, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим правящей партии "Действие и солидарность"».

Ранее Додон, задержанный по подозрению в госизмене и коррупции, заявил об имеющихся доказательствах своей невиновности. Также он указал, что возбужденное в отношении него дело является политическим и «шито белыми нитками».

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала Додона на 72 часа. Исполняющая обязанности главы ведомства Елена Казакова рассказала, что подозрения подтвердились после обыска в доме политика. Додон не признает обвинений и связывает уголовные дела с попыткой давления на молдавскую оппозицию.