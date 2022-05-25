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Задержанный Додон обратился к своим сторонникам

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что располагает доказательствами своей невиновности

Фото: Родион Прока / Sputnik/РИА Новости

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в государственной измене и коррупции, заявил, что располагает доказательствами своей невиновности. Об этом говорится в заявлении в его Telegram-канале, переданном через адвокатов.

«По каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения», — заверил он. Экс-лидер также отметил, что дело, возбужденное против него, «политическое и шито белыми нитками».

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала Додона на 72 часа. Исполняющая обязанности главы ведомства Елена Казакова рассказала, что подозрения подтвердились после обыска в доме политика.

Додон не признает обвинений и связывает уголовные дела с попыткой давления на молдавскую оппозицию.

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Марина Совина
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