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Застреливший знакомого российский школьник оказался сыном депутата

Школьник, застреливший друга из отцовского ружья в Лесосибирске, оказался сыном депутата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Десятилетний школьник, случайно застреливший знакомого из отцовского ружья в Лесосибирске Красноярского края, оказался сыном депутата местного горсовета. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах региона.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что ЧП произошло во вторник, 24 мая. Школьник был у себя дома в поселке Стрелка вместе с другом. Ребенок взял из сейфа в гараже принадлежащий его отцу охотничий карабин. Он случайно выстрелил из него в сторону, где находился приятель. Пострадавшего увезли в фельдшерский пункт с огнестрельным ранением брюшной полости, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия») УК РФ и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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Варвара Кошечкина
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