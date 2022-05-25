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Российский школьник случайно застрелил знакомого из отцовского ружья

Десятилетний школьник застрелил из отцовского ружья приятеля в Лесосибирске

Фото: Ekaterina Anpilogova / Globallookpress.com

В Лесосибирске десятилетний школьник случайно застрелил знакомого из отцовского ружья — несмотря на усилия врачей пострадавший умер. Об этом «Ленте.ру» в среду, 25 мая, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 24 мая. Школьник был у себя дома в поселке Стрелка города Лесосибирска вместе с приятелем. Мальчик взял из сейфа, который стоял в гараже, принадлежащий его отцу охотничий карабин. Он случайно выстрелил из него в сторону, где находился друг. Пострадавшего увезли в фельдшерский пункт с огнестрельным ранением брюшной полости, но врачи не смогли спасти его.

Изучив обстоятельства, следствие возбудило уголовное дело по статье 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия») УК РФ. Прокуратура настояла на изъятии материалов из следственных органов полиции, дело передано в территориальное подразделение регионального СКР для дальнейшего расследования. Там также возбудили уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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Леонид Микуляк
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