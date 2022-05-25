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Российский хоккеист посочувствовал Джонни Деппу и заявил об абьюзе в отношениях

Бывший муж Пелагеи хоккеист Иван Телегин заявил, что был жертвой домашнего насилия
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Jim Watson / Reuters

Нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал об абьюзивных отношениях.

Хоккеист посочувствовал актеру Джонни Деппу, который проходит через судебное разбирательство с бывшей супругой Эмбер Херд. «Я сам долгое время состоял в токсичных отношениях», — заявил он. Телегин признался, что был жертвой домашнего насилия.

С 2016-го по 2019-й год Телегин был женат на певице Пелагее. У них есть общая дочь Таисия. В результате бракоразводного процесса артистка отсудила у бывшего мужа четверть его дохода на алименты для дочери. Суд решил, что Таисия будет жить с матерью.

В настоящее время в США проходит суд между Деппом и Херд по делу о клевете. Депп подал иск и потребовал от Херд 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть попал разговор артистов, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

Анастасия Борисова
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