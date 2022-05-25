Россия договорится о приеме карт «Мир» с двумя туристическими странами

ЦБ планирует договориться о приеме карт «Мир» с двумя туристическими странами

В Центробанке заявили о намерении договориться о приеме карт российской платежной системы «Мир» с двумя туристическими странами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

По ее словам, достичь соглашений, в рамках которых страны будут интегрировать карты в свою финансовую систему, планируется предстоящим летом.

Сейчас путешественники могут беспрепятственно снимать наличные с российских карт в 10 странах, среди которых Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия также ведет переговоры о соединении платежных систем «Мир» и «Шетаб», которая принадлежит Ирану.

Ранее в мае Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. По словам Новака, в гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.

