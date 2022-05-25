Способность ОАЭ компенсировать Европе нефть из России оценили

Экономист Демидов счел ОАЭ неспособными заместить российскую нефть в одиночку

Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла только вместе способны полностью заместить поставки нефти из России в Европу, переговоры в этом направлении уже ведутся, сказал «Ленте.ру» экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. При этом в одиночку им сделать это будет невозможно.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за два года отправили нефть в Европу. Об этом стало известно Bloomberg. По данным издания, в нидерландский порт Роттердама направляется танкер Moscow Spirit, нанятый французской компанией TotalEnergies SA. Уточняется, что на судне находится 1 миллион баррелей нефти. Кроме того, нефть из ОАЭ есть на супертанкере, который в данный момент следует в Египет. Авторы материала допустили, что эта партия также может оказаться в Европе.

Возможности ОАЭ

«Дело в том, что Арабские Эмираты поставляют нефть в основном на азиатский рынок, часть уходит в США, — сказал Демидов. — Если мы говорим о поставках в Европу, то Россия поставляет чуть не половину своей добычи, это где-то 5-7 миллионов баррелей в день. А ОАЭ всего столько не добывают, чтобы заместить уход России».

Несмотря на то, что в ОАЭ недавно обнаружили новые залежи нефти, объем которых оценивается в 500 миллионов баррелей, экономист отмечает, что государству понадобится год-два на их освоение, а также сбор инвестиций и строительство. Но даже в этом случае мощностей для того, чтобы полностью обеспечить Европу нефтью не хватит.

Максимум, на который могут увеличить поставки, это 400 тысяч баррелей в сутки. Более того, надо понимать, что существует соглашение, ограничивающее повышение добычи, есть верхний потолок. Но, кстати, даже этот потолок ОПЕК и Россия никак не могут догнать Владимир Демидов экономист

«Так что нефть из Арабских Эмиратов хоть и сможет немного заместить поставки из РФ, но точно не решит проблему полностью. Если говорим о цене, то в Европе на короткой перспективе она немного снизится, но в долгосрочной перспективе смысла в этом все равно будет не много», — резюмировал эксперт.

Сумма стран

Сегодня, по словам Демидова, страны ЕС ведут интенсивные переговоры с Ираном и Венесуэлой, Иран также заявляет о глобальных инвестициях в нефтяную отрасль. Интересно, что на обе страны наложены санкции, но это, как отметил экономист, не помешало администрации президента США Джо Байдена посещать Венесуэлу.

С учетом текущей ситуации даже Иран оказывается для Запада не таким большим врагом, переговоры с ним, кстати, даже более успешны, чем с Венесуэлой. Владимир Демидов экономист

«Думаю, в течение двух-трех лет государства смогут нарастить добычу и выйти на планку в 1-1,5 миллиона баррелей в день. Кроме того, есть еще и Саудовская Аравия, которая недоиспользует свои возможности по добыче на 2,5-3 миллиона, очевидно, для того, чтобы удержать цены на нефть на высоком уровне», — предположил Демидов.

Несмотря на то, что страна вряд ли захочет распаковать мощности по собственной воле, экономист предположил, что эту проблему сможет решить законопроект США, дающий возможность накладывать санкции на любые картельные сговоры в мире. Речь, в том числе, идет и об ОПЕК.

«США разрешат делать то же, что сделали с российскими активами, то есть, арестовывать. Это один из рычагов, позволяющих надавить на страны и заставить их распаковать неиспользуемые мощности. Так что в сумме Иран, саудиты, ОАЭ и Венесуэла смогут полностью заместить российскую нефть», — заключил экономист.

В настоящее время Европейский союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго.