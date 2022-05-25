В ЛНР сообщили о взятии в окружение городов Золотое и Горское

В НМ ЛНР сообщили, что города Золотое и Горское взяты в оперативное окружение

Российские войска и силы Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) взяли под оперативное окружение города Золотое и Горское. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что взятый накануне поселок Тошковка позволил окружить указанные населенные пункты.

25 мая силы НМ ЛНР взяли под контроль поселок Тошковка. По словам официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, покидая территорию, украинские войска уничтожают гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.

Кроме того, стало известно об оперативном окружении Северодонецка. Перемещение из города возможно только по одному мосту, который находится под огневым контролем союзных войск.