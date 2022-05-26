Региональный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» состоялся в Татарстане

Татарстанцы стали победителями и призерами чемпионата среди инвалидов «Абилимпикс»

Жители Татарстана стали победителями и призерами VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, мероприятие, которое состоялось в 12 городах и районах республики, проходило с 11 апреля до 25 мая. Всего в соревнованиях приняли участие 905 татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья, 219 человек из которых заняли первое место, а 433 — признаны призерами.

Известно, что программа чемпионата была разделена на три возрастные категории: для школьников от 14 лет, для студентов, а также для специалистов предприятий. В числе компетенций «Абилимпикса» числятся 88 категорий, среди которых, например, «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Промышленная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Сити-фермерство», «Обслуживание авиационной техники» и другие.

По словам гендиректора Центра развития профессиональных компетенций Татарстана Эмиля Губайдуллина, участие в подобных чемпионатах дает возможность людям с ОВЗ усовершенствовать свои профессиональные навыки, найти новых друзей и повысить потенциал на рынке труда.

«В Татарстане есть компании, которые каждый год трудоустраивают людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья. Список этих работодателей растет, и они оценивают профессиональный уровень будущих сотрудников в том числе на чемпионатах "Абилимпикс"», — высказался он в заключение.

В апреле «Абилимпикс» провели и на территории Северной Осетии. Соревнования проводили на пяти площадках, а основной базой стало профессиональное училище № 5 Владикавказа. Всего в чемпионате приняли участие 22 конкурсанта по 14 компетенциям. В этом году в список компетенций включены новые направления: дизайн плаката и межвузовские компетенции (учитель начальных классов и веб-разработка/программирование), а также компетенции для школьников: выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката, поварское дело, портной.