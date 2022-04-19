В Северной Осетии открылся чемпионат по профмастерству среди инвалидов

В Северной Осетии открылся региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Северной Осетии стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». Об этом сообщает ТАСС.

В нем принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья, которые будут соревноваться в профессиональном мастерстве. «Во Владикавказе стартовал VI региональный чемпионат "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья президентской платформы "Россия — страна возможностей" для участников из Республики Северная Осетия — Алания», — рассказали в Минобразования республики.

Соревнования будут проводиться на пяти площадках. Основной базой станет профессиональное училище № 5 Владикавказа.

Всего в чемпионате примут участие 22 конкурсанта по 14 компетенциям. В этом году в список компетенций включены новые направления: дизайн плаката и межвузовские компетенции (учитель начальных классов и веб-разработка/программирование), а также компетенции для школьников: выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката, поварское дело, портной.