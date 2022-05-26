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Суд арестовал активы российского подразделения Google на 500 миллионов рублей

Суд по заявлению ТК «Звезда» арестовал активы подразделения Google в РФ на 500 млн руб.

Фото: Pixabay

Арбитражный суд Москвы по заявлению телерадиокомпании Вооруженных сил России «Звезда» арестовал активы российского подразделения Google, ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В определении суда говорится об аресте денежных средств, а также всего движимого и недвижимого имущества, принадлежащего дочерней структуре американской корпорации.

Соответствующие меры приняты по иску телерадиокомпании с требованием обязать Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам «Звезды». Предварительные слушания по делу назначены на 21 июля.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что с американской компании Google в России взыскали многомиллиардный штраф. Сумма оборотного штрафа в отношении корпорации составила 7,7 миллиарда рублей.

О том, что российские приставы открыли против Google исполнительное производство из-за невыплаты штрафа и решили принудительно взыскать с нее более семи миллиардов рублей, стало известно 1 мая. Причиной послужил отказ Google удалять запрещенный в России контент на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.

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Марина Совина
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