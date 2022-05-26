Суд арестовал активы российского подразделения Google на 500 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по заявлению телерадиокомпании Вооруженных сил России «Звезда» арестовал активы российского подразделения Google, ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В определении суда говорится об аресте денежных средств, а также всего движимого и недвижимого имущества, принадлежащего дочерней структуре американской корпорации.
Соответствующие меры приняты по иску телерадиокомпании с требованием обязать Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам «Звезды». Предварительные слушания по делу назначены на 21 июля.
Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что с американской компании Google в России взыскали многомиллиардный штраф. Сумма оборотного штрафа в отношении корпорации составила 7,7 миллиарда рублей.
О том, что российские приставы открыли против Google исполнительное производство из-за невыплаты штрафа и решили принудительно взыскать с нее более семи миллиардов рублей, стало известно 1 мая. Причиной послужил отказ Google удалять запрещенный в России контент на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.