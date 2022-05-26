Фанат 1980-х превратил свой чердак в капсулу времени с неоном и кассетами

Metro: фанат 1980-х годов устроил в доме музей с личными вещами Майкла Джексона и Мадонны

Фанат 1980-х годов Пит Фредрикс превратил верхний этаж своего дома в своеобразную капсулу времени, посвященную любимой эпохе. О его чердаке, заставленном кассетами с музыкой и подсвеченном неоном, рассказало издание Metro.

42-летний Фредрикс устроил дома настоящий музей, в котором кроме старой утвари, игрушек, рекламы и коробок из-под овсяных хлопьев есть личные вещи звезд. «У меня есть одна из шляп Майкла Джексона, чековая книжка Мадонны, брюки Джоан Джетт и реквизит со съемок фильмов», — рассказал мужчина.

По словам Фредрикса, у него в гостях люди начинают вспоминать вещи, о которых давно забыли. «Игры и красные кепки из Pizza Hut возвращают их в детство. По-моему, 1980-е были лучшим для детей временем», — поделился мнением коллекционер.

Всего у него дома тысяча предметов, так или иначе относящихся к 1980-м, их общая стоимость оценивается примерно в 1,6 миллиона рублей.

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