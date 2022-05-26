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Перечислены последствия снижения ключевой ставки ЦБ

Экономист Юденков счел снижение ставки ЦБ до 11 процентов слабой помощью экономике

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Шаг Центробанка России по снижению ключевой ставки до 11 процентов является верным, однако такая помощь все равно является достаточно слабой для российской экономики, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил последствия решения Банка России.

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора. Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая.

«ЦБ понимает всю сложность ситуации»

«Прежде всего, хотелось бы отметить, что это очень смелый шаг ЦБ, — сказал Юденков. — Обычно они проводят более консервативную политику, но в этот раз мы видим стремительное снижение, что, безусловно, хорошо. Те 20 процентов, которые включили в начале спецоперации России на территории Украины, были упредительной мерой на случай, если инфляция взлетит. Но сейчас она находится в определенном русле, так что ставку можно снижать».

В первую очередь, как считает экономист, такие действия призваны ускорить освоение новых направлений промышленности: для развития станкостроения и приборостроения нужны капиталы. Предполагается, что, снизив ключевую ставку, ЦБ дает банкам сигнал о необходимости кредитования тяжелой промышленности.

ЦБ понимает всю сложность ситуации, но 11 процентов — это все равно очень высокая ставка, которая, скорее, просто показывает политическую позицию ЦБ, но все равно является достаточно слабой помощью

Юрий Юденковэкономист

«Необходимы целевые усилия по развитию импорта в нашу страну спецоборудования, техники и технологий. Причем, необходимо это срочно», — подчеркнул экономист.

Влияние на инфляцию и курс

Сам по себе укрепленный рубль, как правило, способствует инфляции, но данный случай, как считает Юденков, является исключением.

При крепкой валюте вы можете покупать за рубежом что угодно, а это давит на собственную промышленность, потому что западная продукция становится дешевле собственной

Юрий Юденковэкономист

«Но у нас другая ситуация, нам никто ничего не поставляет. Так что даже при низком курсе доллара вы ничего не купите, нужны параллельные договоры, а это тяжелая и длительная работа. Потому и курс ведет себя так, как складываются спрос и предложение», — объяснил Юденков.

В ближайшее время он не видит перспектив для стабилизации валютного курса после резкого отката доллара. Какой в итоге окажется динамика, по словам экономиста, станет ясно только на следующей неделе.

«Сама по себе ставка имеет слабое отношение к валюте. Влияет на нее, скорее, то, что глава Минфина Антон Силуанов разрешил продавать не 80, а 50 процентов выручки, что, на мой взгляд, ошибочно: мы просто нарвемся на то, что Запад снова арестует счета. Сейчас нужно покупать технологии, а не копить деньги. И все же шаг ЦБ может быть воспринят как сигнал о том, что банки готовы кредитовать бизнес. И в понедельник мы увидим, какой окажется тенденция по рублю», — считает экономист.

Он добавил, что затрудняет прогнозирование еще и то, что пока не все европейские потребители согласились покупать газ за рубли, картина должна стать более ясной после 1 июня, когда у всех потребителей подойдет точка расчета.

К этому моменту все, кто хочет покупать газ за рубли, уже обозначатся, ситуация станет стабильной и рубль зафиксируется

Юрий Юденковэкономист

В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 10 июня.

«Нас просто вышвырнули»
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Наталия Белова
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