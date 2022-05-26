Перечислены последствия снижения ключевой ставки ЦБ

Экономист Юденков счел снижение ставки ЦБ до 11 процентов слабой помощью экономике

Шаг Центробанка России по снижению ключевой ставки до 11 процентов является верным, однако такая помощь все равно является достаточно слабой для российской экономики, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил последствия решения Банка России.

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора. Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая.

«ЦБ понимает всю сложность ситуации»

«Прежде всего, хотелось бы отметить, что это очень смелый шаг ЦБ, — сказал Юденков. — Обычно они проводят более консервативную политику, но в этот раз мы видим стремительное снижение, что, безусловно, хорошо. Те 20 процентов, которые включили в начале спецоперации России на территории Украины, были упредительной мерой на случай, если инфляция взлетит. Но сейчас она находится в определенном русле, так что ставку можно снижать».

В первую очередь, как считает экономист, такие действия призваны ускорить освоение новых направлений промышленности: для развития станкостроения и приборостроения нужны капиталы. Предполагается, что, снизив ключевую ставку, ЦБ дает банкам сигнал о необходимости кредитования тяжелой промышленности.

ЦБ понимает всю сложность ситуации, но 11 процентов — это все равно очень высокая ставка, которая, скорее, просто показывает политическую позицию ЦБ, но все равно является достаточно слабой помощью Юрий Юденков экономист

«Необходимы целевые усилия по развитию импорта в нашу страну спецоборудования, техники и технологий. Причем, необходимо это срочно», — подчеркнул экономист.

Влияние на инфляцию и курс

Сам по себе укрепленный рубль, как правило, способствует инфляции, но данный случай, как считает Юденков, является исключением.

При крепкой валюте вы можете покупать за рубежом что угодно, а это давит на собственную промышленность, потому что западная продукция становится дешевле собственной Юрий Юденков экономист

«Но у нас другая ситуация, нам никто ничего не поставляет. Так что даже при низком курсе доллара вы ничего не купите, нужны параллельные договоры, а это тяжелая и длительная работа. Потому и курс ведет себя так, как складываются спрос и предложение», — объяснил Юденков.

В ближайшее время он не видит перспектив для стабилизации валютного курса после резкого отката доллара. Какой в итоге окажется динамика, по словам экономиста, станет ясно только на следующей неделе.

«Сама по себе ставка имеет слабое отношение к валюте. Влияет на нее, скорее, то, что глава Минфина Антон Силуанов разрешил продавать не 80, а 50 процентов выручки, что, на мой взгляд, ошибочно: мы просто нарвемся на то, что Запад снова арестует счета. Сейчас нужно покупать технологии, а не копить деньги. И все же шаг ЦБ может быть воспринят как сигнал о том, что банки готовы кредитовать бизнес. И в понедельник мы увидим, какой окажется тенденция по рублю», — считает экономист.

Он добавил, что затрудняет прогнозирование еще и то, что пока не все европейские потребители согласились покупать газ за рубли, картина должна стать более ясной после 1 июня, когда у всех потребителей подойдет точка расчета.

К этому моменту все, кто хочет покупать газ за рубли, уже обозначатся, ситуация станет стабильной и рубль зафиксируется Юрий Юденков экономист

В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 10 июня.