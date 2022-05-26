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Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных сайтов

«Ъ»: Роскомнадзор подключил Генпрокуратуру для проверки блокировок запрещенных сайтов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор подключил Генпрокуратуру для проверок региональных операторов связи. Как сообщает «Коммерсантъ», таким образом ведомство решило усилить контроль за блокировками запрещенных в России сайтов, социальных сетей и средств массовой информации.

По данным газеты, в мае Роскомнадзор направил региональным операторам связи предупреждение о проведении внеплановых проверок. В документах, в частности, говорится о том, что ведомство вместе с Генпрокуратурой будет проверять обеспечение блокировок запрещенных сайтов и соцсетей, а также установку технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и эксплуатацию аппаратного агента АС «Ревизор» — комплекса для мониторинга доступа к запрещенным ресурсам.

В Роскомнадзоре объясняют усиление контроля за блокировками тем, что в последнее время в несколько раз выросло количество компьютерных атак на российскую информационную структуру. «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований», — подчеркнули в ведомстве.

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Отмечается, что проверки проводятся, несмотря на введенный 10 марта мораторий правительства, который запрещает плановые проверки бизнеса до конца 2022 года. Как уточняет газета, проверки в отношении операторов связи считаются обоснованным после соответствующего поручения вице-премьера России Дмитрия Чернышенко от 22 апреля.

В этом году Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам нескольких десятков СМИ, включая «Дождь» и «Медиазону» (оба признаны в России иностранными агентами), а также к соцсетям Facebook, Instagram (обе соцсети запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Twitter.

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Евгения Наумова
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