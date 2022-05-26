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19-летний юноша сделал предложение 76-летней возлюбленной

The Sun: в Италии пара с 56-летней разницей в возрасте собирается пожениться

Фото: @milina_gatta / TikTok

19-летний Джузеппе Д'Анна из Италии признался, что испытывает сильные чувства к своей 76-летней возлюбленной и даже сделал ей предложение. Об этом пишет издание The Sun.

Джузеппе Д'Анна разместил в TikTok видео, в котором он стоит на правом колене перед своей престарелой избранницей и целует ее. При этом женщина держит в руке связку воздушных шаров в форме сердца. Из подписи следует, что он предложил ей выйти за него замуж. Юноша также опубликовал фотографию обручального кольца.

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Пользователи TikTok не одобрили отношения пары с 56-летней разницей в возрасте. Авторы некоторых комментариев предположили, что Д'Анна — «подкаблучник» или просто хочет, чтобы ему купили Sony PlayStation 5. В других комментариях сочли, что на видео его бабушка или прабабушка. Юноша опроверг такие предположения и подтвердил, что влюблен в 76-летнюю женщину, и они действительно собираются пожениться.

Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница штата Теннесси, США, Альмеда Хардвик вышла замуж за 23-летнего парня через две недели после знакомства. Со своим будущим мужем она познакомилась на похоронах сына.

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Рузанна Акмалтдинова
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