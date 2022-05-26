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Додон пообещал освободить Молдавию от «лживой власти»

Задержанный экс-президент Молдавии Додон пообещал освободить страну от «лживой власти»
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Задержанный бывший экс-президент Молдавии Игорь Додон пообещал освободить страну от «лживой, недемократичной и мстительной власти». Сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», — заявил он.

Додин отметил, что нынешнее руководство Молдавии некомпетентно в решении реальных проблем. По его словам, никто не приходит к власти навсегда, хотя политики об этом иногда забывают.

Ранее Додон, задержанный по подозрению в госизмене и коррупции, заявил об имеющихся доказательствах своей невиновности. Также он указал, что возбужденное в отношении него дело является политическим и «шито белыми нитками».

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала Додона на 72 часа. Исполняющая обязанности главы ведомства Елена Казакова рассказала, что подозрения подтвердились после обыска в доме политика. Додон не признает обвинений и связывает уголовные дела с попыткой давления на молдавскую оппозицию.

«Вот тогда я почувствовал свою силу!»


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Марина Совина
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