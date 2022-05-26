Экс-президент Молдавии назвал дело против него сфабрикованным

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что дело против него сфабриковали

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал возбужденное в отношении него дело сфабрикованным. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший президент провел на заседании суда около 15 минут, после чего его вывели. Додону не позволили пообщаться с журналистами, но, проходя мимо представителей прессы, он успел сделать короткое заявление.

«Дело политическое, оно сфабриковано», — сказал Додон.

Ранее Додон заявил об имеющихся у него доказательствах своей невиновности. Он также подчеркнул, что возбужденное в отношении него дело «шито белыми нитками».

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала Додона на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления.