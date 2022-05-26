Врач назвала напитки для снятия головной боли при низком давлении

Терапевт Романенко рекомендовала пить свежезаваренный чай или кофе для повышения давления

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что головные боли часто возникают при перепадах артериального давления. В беседе с радио Sputnik специалист назвала способ нормализовать состояние здоровья без лекарств.

Для снятия головной боли при низком артериальном давлении медик рекомендовала пить свежезаваренный чай или кофе. По ее словам, в этих напитках содержится много кофеина, потому они станут весьма эффективным средством, чтобы снять неприятные ощущения. В то же время Романенко не рекомендовала прибегать к этому способу при приступе гипертонии, потому что кофеин лишь ухудшит ситуацию. «Если у нас головная боль возникла при повышении давления, то наша задача — стабилизировать артериальное давление (с помощью лекарств, — прим. «Ленты.ру»). Если оно понизится, то и головная боль пройдет», — объяснила Романенко.

В заключение терапевт добавила, что самостоятельно снижать давление без контроля врача можно лишь в случае, если оно повышается или понижается крайне редко. При регулярных приступах она посоветовала обязательно обратиться к специалисту для подбора лекарственной терапии.

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