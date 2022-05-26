Офицер ФСО осужден на 11 лет по делу о резиденции Путина

Суд дал офицеру ФСО Голохвостову 11 лет колонии по делу о резиденции Путина

Бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова осудили по делу о резиденции президента России Владимира Путина — подполковнику дали 11 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 40 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает «Московской комсомолец».

По данным издания, вердикт обвиненному в получении взяток мужчине вынес 235-й гарнизонный военный суд. Издание подчеркивает, что дело Голохвостова слушалось отдельно, а в производстве есть также основное уголовное дело о хищении 1,3 миллиарда рублей из выделенных на строительство объектов на территории резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Всего на эти цели было выделено 5,7 миллиарда рублей. В основном деле фигурантами являются пока гораздо более высокопоставленные офицеры и строительные подрядчики, чем осужденный Голохвостов.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в размере 40 миллионов рублей для Голохвостова. Следствие считает, что в период с начала 2015-го по ноябрь 2016 года офицер получил от застройщика 20 миллионов рублей. Часть суммы он передал своим коллегам.