Рэпер Гуф стал отцом во второй раз

42-лентий рэпер Гуф стал отцом во второй раз

42-летний российский рэпер Гуф стал отцом во второй раз. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жена артиста, 26-летняя модель Юлия Королева, родила ребенка в одной из столичных клиник. Пол и имя новорожденного пара предпочла не раскрывать. Супруги долгое время скрывали тот факт, что готовились стать родителями. О предстоящем пополнении в семье артиста стало известно лишь в апреле этого года.

«Подарить новую жизнь. Тяжелейший момент абсолютного счастья. Я все», — написала жена рэпера в социальной сети. Сам исполнитель в своем аккаунте поблагодарил супругу.

Для Королевой этот ребенок стал первым, а у Гуфа уже есть 12-летний сын Сэм от брака с российской исполнительницей и блогером Ай Айзой-Лилуной.

Ранее 42-летний американский актер Крис Пратт и его жена, 32-летняя писательница и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер, вновь стали родителями. У пары родилась дочь.

20 мая, в пятницу, британский певец Эд Ширан стал отцом во второй раз. «Хочу, чтобы вы все знали, что у нас появилась еще одна прекрасная малышка. Мы оба так влюблены в нее», — написал певец.