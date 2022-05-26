В России захотели ограничить вывоз икры с Камчатки

В Госдуму внесен законопроект о запрете вывозить самолетами с Камчатки свыше 10 кг икры

В России захотели ограничить вывоз красной икры самолетами с территории Камчатского края. Согласно проекту федерального закона, предусматривающего такой эксперимент до 1 августа 2025 года, гражданам могут запретить вывозить воздушным транспортом в багаже или ручной клади свыше 10 килограммов продукции. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Как рассказал «Ведомостям» один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский, планируется, что внесенный в Думу законопроект будет рассмотрен и принят в весеннюю сессию.

Уточняется, что запрет коснется икры лососевых видов рыб без заводской упаковки. Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения. Законодатели пришли к выводу, что через «воздушный коридор» перевозятся большие объемы незаконно добытой продукции. Отмечается, что перекрытие этого канала позволит снизить объемы незаконного вылова рыб, «избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей, а также обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья».

Законопроект также предусматривает внесение поправок в Воздушный кодекс. В частности, авиакомпании обяжут включить в правила воздушных перевозок запрет на вывоз одним физическим лицом свыше 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления за один рейс. Следить за этим будут сотрудники службы авиационной безопасности «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский».

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что прогноз по вылову лососей в России в этом году ниже среднего, в связи с этим экспорт красной икры может быть ограничен.

В апреле сообщалось, что производство красной икры на Дальнем Востоке России оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля, требующих присутствия специалистов для посола рыбы на предприятиях, где производят продукт. При этом в Росрыболовстве признали, что возможностей проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в процессе засаливания икры нет.