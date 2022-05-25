Росрыболовство предупредило о возможном ограничении экспорта красной икры

Глава Росрыболовства рассказал о прогнозах по вылову лососей и возможных ограничениях

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что прогноз по вылову лососей в России в этом году ниже среднего, в связи с этим экспорт красной икры может быть ограничен, пишет «Интерфакс».

Шестаков уточнил, что для этого у организации есть все необходимые возможности и механизмы, при необходимости цены будут скорректированы.

«Дефицита икры мы не ожидаем, потому что и до этого при определенных, даже и не очень высоких, выловах мы все равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году объем [вылова] будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, мы просто примем решение об его ограничении», — сказал он.

По его словам, прогнозы по вылову лососей не очень оптимистичные: показатель чуть ниже среднего за последние десять лет. Однако научно-исследовательские суда организации работают в районах подходов лососевых на нерест, поэтому к середине июня рыбаки будут иметь более точный прогноз.

«Вполне возможно, что ситуация за это время улучшится. Пока мы для себя сделали даже более пессимистичный прогноз, чтобы в случае необходимости успеть оперативно принять те решения, о которых я ранее сказал», — заключил Шестаков.

В апреле сообщалось, что производство красной икры на Дальнем Востоке России оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля, требующих присутствия специалистов для посола рыбы на предприятиях, где производят продукт. При этом в Росрыболовстве признали, что возможностей проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в процессе засаливания икры нет.

Тогда же Российская Ассоциация добытчиков минтая предупредила о сокращении импорта рыбы в 2022 году на 28–35 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тысяч тонн рыбной продукции; по итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тысяч тонн.