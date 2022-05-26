Малышева посоветовала ограничить употребление мяса для снижения риска инфаркта и инсульта

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева дала совет для снижения риска инфаркта и инсульта. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам Малышевой, в группу риска по развитию этих заболеваний входят люди, у которых повышен холестерин. Как отметила телеведущая, снизить его уровень поможет физическая нагрузка. Также она порекомендовала на три месяца минимум ограничить употребление мяса и животных жиров. По словам врача, эти две меры помогут уменьшить уровень холестерина на 15-20 процентов.

Если же после диеты и тренировок холестерин по-прежнему выше нормы, то врач может назначить пациенту статины, добавила Малышева и уточнила, что эти препараты обычно принимают вечером, так как холестерин вырабатывается в организме ночью.

«И тем не менее! Снижение веса и физическая культура все равно способны снизить холестерин на 15-20 процентов. И этим не следует пренебрегать!» — заключила она.

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