Незнакомка спасла день рождения оставшегося без подарка четырехлетнего мальчика

Hull Live: незнакомка спасла день рождения мальчика, оставшегося без подарка

В Великобритании незнакомка спасла день рождения мальчика, который потерял 15 фунтов стерлингов, отложенные на покупку игрушечного вертолета. Об этом сообщает Hull Live.

В день рождения четырехлетний Престон Ходжсон вместе с матерью Карен отправился в магазин, чтобы купить подарок, на который он копил деньги. Мальчик мечтал об игрушечном вертолете. Выбрав игрушку, он отнес ее на кассу и понял, что нигде не может найти деньги. Сотрудникам магазина пришлось вернуть вертолет на полку, и ребенок остался без подарка.

Наблюдая за тем, как игрушку уносят, Ходжсон расплакался. Это увидела одна из посетительниц магазина. Она поинтересовалась, что случилось и услышала историю про потерянные 15 фунтов стерлингов. Тогда женщина достала кошелек, вытащила 20 фунтов стерлингов и протянула ребенку со словами: «Иди и купи свой вертолет».

Обрадованный именинник обнял добрую незнакомку, поблагодарил ее и побежал за игрушкой. Его мать настолько растрогал поступок женщины, что она едва сдержала слезы.

После случая в магазине Карен разыскала спасительницу дня рождения сына и предложила отправить ей открытку. Оказалось, что ее зовут Донна. «Однако я сказала ей, что если у нее есть свободные деньги, то лучше потратить их на детей. Наградой мне были объятия именинника», — ответила Донна.

Ранее сообщалось, что незнакомцы подарили три миллиона рублей ходившему 13 километров до работы повару. Американцу приходилось выходить из дома за три часа до начала смены, чтобы не опоздать.

